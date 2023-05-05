В Москве суд арестовал драматурга Петрийчук по делу об оправдании терроризма

Замоскворецкий суд Москвы вслед за арестом режиссера Евгении Беркович заключил под стражу драматурга Светлану Петрийчук. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Петрийчук меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 июля», — зачитала постановление судья.

Следствие заявило ходатайство об аресте сценариста, так как допускается, что она может скрыться от следствия или помешать ходу расследования уголовного дела.

В ходе заседания Петрийчук заявила, что скрываться не станет, подчеркнув, что следователь изъял ее загранпаспорт. Адвокаты просили суд при вынесении меры пресечения учесть, что она содержит родителей и сестру с ребенком, и избрать ей домашний арест. Также предлагалось выпустить драматурга под залог в 600 тыс. рублей.

Петрийчук, как и Беркович, была задержана накануне. По словам адвокатов фигуранток, поводом для возбуждения уголовного дела стал поставленный Беркович в Москве спектакль «Финист Ясный Сокол», в тексте которого якобы есть признаки оправдания терроризма.

Постановка рассказывает о женщинах, которые решили виртуально выйти замуж за радикальных исламистов и уехать в Сирию. При создании спектакля использовались реальные переговоры и протоколы допросов этих людей.

Вину в оправдании терроризма Беркович и Петрийчук не признают. По данной статье предусмотрено наказание от пяти до семи лет лишения свободы.

Утром 4 мая сотрудники полиции провели обыски в квартире 88-летней бабушки Беркович, писательницы Нины Катерли, в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила в соцсетях мать режиссера Елена Эфрос.