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В Москве суд арестовал драматурга Петрийчук по делу об оправдании терроризма

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Замоскворецкий суд Москвы вслед за арестом режиссера Евгении Беркович заключил под стражу драматурга Светлану Петрийчук. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Петрийчук меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 июля», — зачитала постановление судья.

Следствие заявило ходатайство об аресте сценариста, так как допускается, что она может скрыться от следствия или помешать ходу расследования уголовного дела.

В ходе заседания Петрийчук заявила, что скрываться не станет, подчеркнув, что следователь изъял ее загранпаспорт. Адвокаты просили суд при вынесении меры пресечения учесть, что она содержит родителей и сестру с ребенком, и избрать ей домашний арест. Также предлагалось выпустить драматурга под залог в 600 тыс. рублей.

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Петрийчук, как и Беркович, была задержана накануне. По словам адвокатов фигуранток, поводом для возбуждения уголовного дела стал поставленный Беркович в Москве спектакль «Финист Ясный Сокол», в тексте которого якобы есть признаки оправдания терроризма.

Постановка рассказывает о женщинах, которые решили виртуально выйти замуж за радикальных исламистов и уехать в Сирию. При создании спектакля использовались реальные переговоры и протоколы допросов этих людей.

Вину в оправдании терроризма Беркович и Петрийчук не признают. По данной статье предусмотрено наказание от пяти до семи лет лишения свободы.

Утром 4 мая сотрудники полиции провели обыски в квартире 88-летней бабушки Беркович, писательницы Нины Катерли, в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила в соцсетях мать режиссера Елена Эфрос.

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