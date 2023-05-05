Число пострадавших в результате ДТП с микроавтобусом в Севастополе выросло до 15
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- Число пострадавших в результате ДТП с микроавтобусом в Севастополе выросло до 15
Число пострадавших в результате ДТП с микроавтобусом в Севастополе увеличилось до 15 человек. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в региональном главке МВД России.
«По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 15 пассажиров маршрутки, двое из них — дети», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о 12 пострадавших. Он указал, что восемь человек находятся в состоянии средней степени тяжести и трое в тяжелой. Среди пострадавших — два подростка 15 и 16 лет.
По данным управления МВД, ДТП произошло в пятницу примерно в 18:30 в районе улицы Багрия.
Водитель автомобиля Mazda при перестроении не выдержал безопасный интервал и столкнулся с двигавшимся впереди маршрутным микроавтобусом Mercedes-Benz. После столкновения маршрутка выехала за пределы проезжей части, совершила наезд на дерево и перевернулась.
Полиция Севастополя проводит проверку.