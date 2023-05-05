Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Двенадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Севастополе
Мир
Премьер Украины сообщил об обучении около 15 тыс. военных в Британии
Общество
Народный артист России Шаукат Амиров скончался на 76-м году жизни
Армия
МО сообщило о вербовке США специалистов по оружию массового поражения на Украине
Мир
США намерены выделить более $17 млн на развитие армянских СМИ
Армия
В Запорожской области допустили возможность контрнаступления ВСУ в ближайшие дни
Общество
Участник фейковой акции «Небесный полк» признался в оправдании терроризма
Общество
Минюст внес в реестр иноагентов Певчих и Максакову
Мир
Арестованный за растрату мэр Одессы Труханов вышел из СИЗО под залог в $372 тыс.
Общество
Бобслеист Зайцев скончался в возрасте 31 года из-за лейкоза
Армия
Российские бойцы показали «Известиям» работу FTV-коптера в зоне спецоперации
Общество
В Московской области выпал снег
Общество
Дело о надругательстве возбудили после фотосессии на могиле Горшенева в Петербурге

США намерены выделить более $17 млн на развитие армянских СМИ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США в общей сложности выделят $17,3 млн на развитие армянских СМИ. Об этом американский посол в Ереване Кристина Квин сообщила на приеме 5 мая по случаю Всемирного дня свободы печати.

Посол рассказала о поддержке, оказанной США в виде проекта USAID (United States Agency for International Development) по развитию медиасектора. Для этого будет выделено $15 млн и дополнительно $2,3 млн от управления общественной дипломатии, инвестированных в программы обмена для журналистов и магистерскую программу в области журналистского образования.

Программа предусматривает обмен опытом между университетами и профессиональными журналистами США и Армении, уточнили в пресс-службе ведомства.

В прогрессе переговоров: как встреча в Сочи приблизила Ереван и Баку к соглашению
Что содержит трехстороннее заявление лидеров РФ, Азербайджана и Армении и чего нет в документе

Другие подробности не приводятся.

Ранее, 30 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен счел диалог Баку и Еревана единственным путем урегулирования трений в Закавказье. Он пообещал поддержку со стороны Соединенных Штатов, а также указал на важность переговоров.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023