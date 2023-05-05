Власти Гватемалы эвакуируют население из-за извержения вулкана Фуэго

250 человек эвакуированы из-за извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Власти задействовали два крупных убежища, в них укроются почти 900 семей. Извержение сопровождается выбросом пепла и газов на высоту более 6 км, под угрозой — 100 тыс. человек, передает телеканал «Известия». Фуэго — самый активный в Центральной Америке, он расположен в 45 км к западу от столицы. В 2018 году жертвами извержения вулкана стали не менее 190 человек.

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