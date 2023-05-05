Полиция Москвы предупредила об ответственности за запуск беспилотников

Жителей Москвы предупредили об ответственности за незаконное использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), полеты которых ранее были запрещены в российской столице. Предупреждение опубликовано на сайте главного управления МВД по городу.

Там напомнили, что разрешены только полеты беспилотников, используемых по решениям органов государственной власти.

В полиции призывали граждан не нарушать закон и не использовать БПЛА. За нарушение правил использования воздушного пространства предусматривается административное и уголовное наказание. Всех нарушителей привлекут к ответственности.

3 мая власти Москвы запретили полеты беспилотных летательных аппаратов. Как отмечал мэр столицы Сергей Собянин, решение принято для предотвращения несанкционированного использования беспилотников, которые могут затруднить работу правоохранительных органов.

Власти Подмосковья, в свою очередь, приняли решение запретить выдачу разрешений на полеты БПЛА. Исключение сделано только для авиационных работ, проводимых оперативными службами и органами государственной власти.