Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Двенадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Севастополе
Мир
Генерал ВСУ рассказал о недовольстве военных действиями Зеленского
Общество
В РАН назвали поспешным решение ВОЗ отменить статус пандемии COVID-19
Армия
МО сообщило о вербовке США специалистов по оружию массового поражения на Украине
Мир
Экоактивисты облили краской самолеты в аэропорту Берлина
Мир
В Киеве звучат сирены воздушной тревоги
Мир
Дания и Германия пообещали передать Украине 80 танков Leopard 1
Здоровье
ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19
Армия
Военный эксперт назвал чувствительным ударом для ВСУ уничтожение моста у Часова Яра
Общество
Бобслеист Зайцев скончался в возрасте 31 года из-за лейкоза
Армия
Российские бойцы показали «Известиям» работу FTV-коптера в зоне спецоперации
Общество
В Московской области выпал снег
Общество
Дело о надругательстве возбудили после фотосессии на могиле Горшенева в Петербурге

Полиция Москвы предупредила об ответственности за запуск беспилотников

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителей Москвы предупредили об ответственности за незаконное использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), полеты которых ранее были запрещены в российской столице. Предупреждение опубликовано на сайте главного управления МВД по городу.

Там напомнили, что разрешены только полеты беспилотников, используемых по решениям органов государственной власти.

В полиции призывали граждан не нарушать закон и не использовать БПЛА. За нарушение правил использования воздушного пространства предусматривается административное и уголовное наказание. Всех нарушителей привлекут к ответственности.

С земли в воздух: в России начнут серийно выпускать гражданские дроны
Объем госзаказа на такие устройства превысит 50 млрд рублей

3 мая власти Москвы запретили полеты беспилотных летательных аппаратов. Как отмечал мэр столицы Сергей Собянин, решение принято для предотвращения несанкционированного использования беспилотников, которые могут затруднить работу правоохранительных органов.

Власти Подмосковья, в свою очередь, приняли решение запретить выдачу разрешений на полеты БПЛА. Исключение сделано только для авиационных работ, проводимых оперативными службами и органами государственной власти.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023