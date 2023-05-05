Житель Минвод ожидает суда за нападение с ножом на 18-летнюю девушку

В Минеральных Водах (Ставропольский край) завершено расследование уголовного дела о нападении на 18-летнюю девушку, которое совершил 32-летний местный житель. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Нападение произошло ночью 21 февраля на одной из улиц города. Пьяный 32-летний мужчина подошел к 18-летней девушке с целью познакомиться, но получил отказ.

«Получив от потерпевшей отказ, мужчина нанес ей множественные удары ножом в область лица и туловища. Злоумышленник не смог довести преступление до конца, поскольку испугался прохожих и скрылся с места преступления», — говорится в сообщении СК.

Пострадавшей была оказана своевременная медпомощь. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает, пишет NewsTracker.

Преступление было раскрыто по горячим следам, подозреваемого задержали и поместили под стражу. Его будут судить по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

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