Очевидцы сообщили о пожаре в жилом многоэтажном доме в Красногорске

Пожар возник вечером в пятницу, 5 мая, в жилом многоэтажном доме в Красногорске Московской области. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

На опубликованных ими кадрах видно, как из окон примерно 10-го этажа валят густые клубы дыма. Предварительно, горит дом, расположенный на улице Успенской.

Причины пожара не уточняются. О пострадавших не сообщается.

Официальной информации от МЧС пока не поступало.

Накануне вечером произошло возгорание на Ереванской улице в московском районе Царицыно. Всего огонь охватил 300 кв. м. По информации «Известий», пожар произошел в административном здании.

Информации о пострадавших не поступало. Людей эвакуировали до приезда пожарных. В ночь на пятницу, 5 мая, в 00:14 мск пожар был ликвидирован.