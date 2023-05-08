Эксперт рассказала о качествах грамотного риелтора

Грамотный риелтор сочетает в себе качества разных профессий. Так, он должен уметь разбираться в юридической части вопросов недвижимости, в технических особенностях, а также обязан быть хорошим менеджером по продажам, объяснила «Известиям» эксперт по недвижимости, основатель АН «Тренд Хаус» Ксения Аверс, рассказав, на что обращать внимание при выборе специалиста. При этом она напомнила, что в РФ это нелицензированный вид деятельности.

«Проверка чистоты объекта, продавца или застройщика — залог безопасной покупки. Гарантия, что в течение следующих пяти лет не будет никаких судебных исков, банкротств, потерянных наследников, претензий любых третьих лиц. Поэтому риелторы с дипломом юриста вызывают доверия больше. Спрашивайте фото диплома и [уточняйте], как риелтор проверяет юридическую чистоту сделки, выдает ли свое письменное заключение», — посоветовала Аверс.

Кроме того, по ее словам, опытный риелтор сразу видит несогласованные перепланировки, будущие проблемы объекта в виде текущей крыши, затопляемого подвала или трещин в несущих стенах.

«Такой специалист может предсказать вам смертельно опасную черную плесень в доме через пару лет, если проверит неправильно установленные стеклопакеты или плохо работающую вентиляцию. Такие знания нарабатываются профильным образованием архитектора, инженера-строителя и парой десятков лет работы риелтором. Не стесняйтесь спрашивать опыт, и количество, и сложность проведенных сделок», — отметила эксперт.

При этом она подчеркнула, что основной навык специалиста — это коммуникабельность. Так, профессионал может после пяти минут общения понять, что на самом деле нужно клиенту.

«Услышать истинные потребности, предугадать (на основе опыта) лучшее решение, подобрать из миллиона вариантов, и при этом договориться о скидке и лучших условиях для своего клиента. Такой профессионал всегда подскажет острые моменты в разных вариантах и объяснит принципы выбора, почему тот или иной объект — «да», а другой — категорически «нет». Часто такие решения совершенно неочевидны покупателям», — объяснила Аверс.

По ее мнению, знание психологии покупателей позволяет сделкам проходить в спокойствии.

«100% покупателей нервничают на моменте оплаты — это инстинкт. Около 30% сделок срываются в этот момент, потому что покупатель не смог справиться со своими эмоциями. Опытный риелтор всегда расскажет, что с покупателем будет происходить, как это предотвратить, и найдет самые безопасные решения для сделки», — подчеркнула она.

Все эти критерии клиент может оценить в первые минуты общения с риелтором, считает эксперт. При этом нужно обратить внимание на то, как профессионал выстроил контакт и насколько внимательно он относится, насколько спокойно и надежно с ним работать.

«Также во всех странах с лицензией на брокерскую деятельность основной навык брокера — умение считать! Во всем должны быть расчеты. Сделка, расходы, доходность, окупаемость, рентабельность, платеж по ипотеке, переплата, страховка, цена квадратного метра, цена возможного ремонта, налоговые вычеты и т.д.», — сказала эксперт.

Она объяснила, что хороший риелтор пришлет предложения в цифрах, и клиенту стоит принимать решения, учитывая цифры, а не эмоции.

«И самое главное всегда — это человеческие качества и ценности риелтора. Спросите, были ли у него какие-то спорные ситуации, интересные истории, суды и т.п. Слушайте, как риелтор их решал и решал ли вообще, дружит ли он со своими клиентами много лет или ищет постоянно новых? В России вся ответственность на покупателе, поэтому ваша задача — правильно выбрать риелтора», — заключила Аверс.

Ранее, 13 января, основатели агентства риелторских и юридических услуг «Доминанта» Вера Посадская и Анна Иванникова рассказали, что при покупке недвижимости нужно обязательно тщательно проверять все документы на объекты, а также продавца и связанных с ним лиц, чтобы исключить все риски. Корме того, по их словам, одна из распространенных схем мошенничества — подмена видов договоров.