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«Калашников» начал поставки нового обмундирования для армии

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Компания «Триада-ТКО» в составе концерна «Калашников» приступила к поставкам нового всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО 3.0) для Министерства обороны России (МО РФ). Информацию об этом опубликовала сама группа компаний 5 мая.

«Новое поколение ВКПО обладает повышенными эргономическими характеристиками и изготовлено из материалов с улучшенными свойствами. Комплект исполнен в новой расцветке», — сказано на официальном сайте.

В число первой поставки вошли десятки тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек.

Комплект состоит из флисового термобелья, флисовой кофты, летней фуражки, утепленной демисезонной шапки и шарфа. Кроме того, туда же вошел демисезонный, влаговетрозащитный, утепленный костюм, а также его летняя вариация. Зимний костюм состоит из куртки и брюк, а к летнему добавляется еще и боевая рубашка.

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В феврале 2023 года российское МО представило сразу четыре варианта новой формы для военных в зоне специальной военной операции по защите Донбасса. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь побывал на производстве и обратил внимание на то, что основной особенностью является не столько покрой, сколько цвет формы.

Как стало известно 12 января, оружейный дивизион «Калашникова» в 2022 году побил 20-летний рекорд по производству оружия. Таким образом, за этот период было осуществлено 45 госконтрактов и 24 договора по линии военно-технического сотрудничества.

27 декабря прошлого года сообщалось о том, что концерн «Калашников» наращивает производство по всей номенклатуре. Помимо этого, говорилось о планах в текущем году наращивать выпуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и создавать новые.

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