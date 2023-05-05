«Калашников» начал поставки нового обмундирования для армии

Компания «Триада-ТКО» в составе концерна «Калашников» приступила к поставкам нового всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО 3.0) для Министерства обороны России (МО РФ). Информацию об этом опубликовала сама группа компаний 5 мая.

«Новое поколение ВКПО обладает повышенными эргономическими характеристиками и изготовлено из материалов с улучшенными свойствами. Комплект исполнен в новой расцветке», — сказано на официальном сайте.

В число первой поставки вошли десятки тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек.

Комплект состоит из флисового термобелья, флисовой кофты, летней фуражки, утепленной демисезонной шапки и шарфа. Кроме того, туда же вошел демисезонный, влаговетрозащитный, утепленный костюм, а также его летняя вариация. Зимний костюм состоит из куртки и брюк, а к летнему добавляется еще и боевая рубашка.

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