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В Москве мужчина отрезал жене руку болгаркой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве мужчина отрезал жене руку болгаркой из-за ее желания развестись. Об этом пострадавшая рассказала ИА REGNUM 5 мая.

Инцидент произошел 1 мая на северо-востоке столицы. Жильцы одного из домов на улице Костромской услышали крики о помощи. Выбежав в подъезд, они увидели 47-летнюю женщину, которая сжимала окровавленную руку и звала на помощь.

«Я увидела, как в дверном проеме показалась его рука с болгаркой, и в этот момент соседи прижали ее дверью, не давая выйти из квартиры, и вызвали полицию и «скорую», — рассказала пострадавшая.

Прибывшая бригада скорой помощи отвезла женщину в больницу, где хирурги провели сложную операцию. Врачи констатировали, что пила разорвала несколько артерий и нервов, поэтому руку буквально собирали по частям. Несмотря на то что операцию проводили опытные хирурги, конечность, вероятнее всего, уже не восстановится.

По словам пострадавшей, в последнее время у ее мужа были серьезные проблемы с бизнесом. На фоне стресса мужчина начал злоупотреблять алкоголем, из-за чего с ним стало трудно жить. Устав от этого, женщина приняла решение развестись.

«Этот человек пытался отрезать мне голову. При этом выкрикивал, что он меня «расчленит и смоет в унитаз», — вспоминает потерпевшая.

Нападавший был задержан. В отношении него правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). При этом позднее фигуранта отпустили под подписку о невыезде.

Дошел до рубки: Дмитрию Грачеву дали 14 лет строгого режима
Суд признал мужчину, отрубившего руки жене, виновным по всем эпизодам

Похожая история произошла в подмосковном Серпухове в декабре 2017 года, когда Дмитрий Грачев увез свою жену Маргариту в лес и отрубил ей кисти обеих рук. Мать пострадавшей рассказала, что причиной содеянного стала ревность.

В 2018 году Серпуховский суд Подмосковья признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, а также похищении и угрозе убийством. С учетом смягчающих обстоятельств Грачев получил 14 лет колонии строгого режима.

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