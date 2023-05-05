Министерство энергетики США занималось вербовкой ранее работавших на Украине специалистов с опытом и знаниями в области оружия массового поражения. Об этом заявил в пятницу, 5 мая, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Ключевым фигурантом в реализации проектов минэнергетики США на территории Украины являлся экс-сотрудник Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории профессор Ричард Веллер. Он курировал реализацию украинских проектов по изучению заболеваний, которые могут передаваться от животного к человеку», — сказал Кириллов на брифинге по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.

Он уточнил, что деятельность Веллера проходила на базе Киевского института ветеринарной медицины, а также института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове.

Таким образом, это подтверждает официальное заявления директора управления научных исследований министерства энергетики США Джона Стивена Бинкли, сделанное им апреле прошлого года, указали в Минобороны. В документе, в частности, говорится, что управление окажет содействие Киеву в восстановлении свернутых научно-исследовательских программ двойного назначения после возможного возвращения специалистов.

Ранее Минобороны уличило США в сохранении образцов химиката BZ, о полном уничтожении запасов которого Вашингтон заявил более 30 лет назад. Как рассказал Кириллов на брифинге в конце февраля, в настоящее время сохранена возможность синтеза прекурсоров BZ на базе мощностей по производству фармацевтических препаратов в объеме до нескольких десятков тонн в год.

В декабре 2022 года начальник РХБЗ ВС РФ также сообщал, что правительство США расходует средства государственного бюджета на биологические исследования двойного назначения, несмотря на формальные запреты. По его данным, были подтверждены факты государственного финансирования через посредническую организацию экспериментов по усилению патогенности вирусов, в частности коронавирусов.

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