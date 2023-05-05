Суд в Москве арестовал театрального режиссера Беркович

Замоскворецкий суд Москвы арестовал на два месяца театрального режиссера Евгению Беркович по делу об оправдании терроризма, сообщил 5 мая корреспондент «Известий» из зала Замоскворецкого суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, Беркович будет находиться в СИЗО до 4 июля 2023 года.

Защита режиссера настаивала на том, что суд должен избрать более мягкую меру пресечения, так как у их подзащитной есть совершеннолетний ребенок с инвалидностью, за которой нужен уход, а также один несовершеннолетний ребенок. Кроме того, у Беркович есть постоянное место жительства в Москве.

Следователь заявил, что вина Беркович подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств и имеются достаточные основания, что она может скрыться от органов предварительного следствия, и требовал заключить ее под стражу.

Адвокаты режиссера намерены обжаловать меру пресечения, избранную судом. По их словам, уголовное дело возбудили из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», в котором, по данным следствия, есть признаки оправдания терроризма.

Сюжет пьесы посвящен женщинам, которые решили виртуально выйти замуж за радикальных исламистов и уехать к ним в Сирию. При создании спектакля использовались реальные переговоры и протоколы допросов этих людей. Следователь заявил, что на YouTube разместили читку данной пьесы.

Беркович вину в совершении преступления не признала. По данной статье предусмотрено наказание от пяти до семи лет лишения свободы.

Утром 4 мая сотрудники полиции провели обыски в квартире 88-летней бабушки Беркович, писательницы Нины Катерли, в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила мать режиссера Елена Эфрос в соцсетях.