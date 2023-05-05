Шойгу проинспектировал в Южном военном округе готовность техники для отправки в зону СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу в Южном военном округе проинспектировал готовность к выполнению задач военной техники и вооружения, которые направляют в подразделения вооруженных сил в зону спецоперации. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщило оборонное ведомство в своем Telegram-канале.

Шойгу встретился с замглавы Минобороны генерал-полковником Алексеем Кузьменковым, который показал министру новые партии поставленных предприятиями ОПК современных танков, боевых бронированных машин, спецтехники и автотранспорта для снабжения группировок российских войск.

Кроме того, Шойгу посетил базы хранения и ремонта военной техники, выведенной из районов боевых действий. Кузьменков доложил, что ремонтные подразделения ВС РФ вместе с бригадами предприятий российского ОПК работают круглосуточно. За этот счет число отремонтированной военной техники в сутки превышает вышедшие из строя в соотношении три к двум. Восстановленную технику сразу поставляют в зону спецоперации.

Глава Минобороны при этом поставил задачу Кузьменкову держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах СВО всем необходимым вооружением и военной техникой.

В штабе объединенной группировки российских войск (сил) Шойгу заслушал доклады своих заместителей, а также командующих группировок по актуальной обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий.

Министр обороны регулярно проводит подобные инспекции.

Ранее, 14 марта, Шойгу проверил ход выполнения работ в корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области. Тогда он поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения.

В том же месяце президент России Владимир Путин заявлял, что производство военно-промышленного комплекса (ВПК) России быстрыми темпами расширяется, за тот же период страна произведет в три раза больше боеприпасов по сравнению с поставками западных стран на Украину.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.