Помощь больным COVID-19 в России продолжат оказывать в полном объеме

В России продолжат оказывать помощь больным COVID-19 в полном объеме, несмотря на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о завершении пандемии коронавируса. Об этом помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил в пятницу, 5 мая.

Циркуляция коронавируса в стране пока продолжается, отметил он в беседе с ТАСС. На фоне этого Кузнецов напомнил об актуальности ревакцинации, особенно среди групп риска, пожилых и лиц с хроническими заболеваниями, передает НСН.

Ранее в этот день глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация отменила статус пандемии для COVID-19, сообщает телеканал «Звезда».

20 апреля доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал «Известиями», что на фоне появления штамма «Арктур» в России можно ожидать умеренный подъем заболеваемости COVID-19. Однако, по его словам, крайне маловероятно, что это приведет к введению ограничений, росту числа госпитализаций и смертности.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020-го ВОЗ охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

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