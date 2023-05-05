Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков не исключил продолжения контактов между РФ и США
Мир
Генерал ВСУ рассказал о недовольстве военных действиями Зеленского
Общество
В РАН назвали поспешным решение ВОЗ отменить статус пандемии COVID-19
Общество
Путин обсудил с членами Совбеза вопросы подготовки к празднованию Дня Победы
Мир
В Киеве звучат сирены воздушной тревоги
Мир
Дания и Германия пообещали передать Украине 80 танков Leopard 1
Здоровье
ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19
Армия
Военный эксперт назвал чувствительным ударом для ВСУ уничтожение моста у Часова Яра
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС
Мир
Устроивший стрельбу в Сербии мужчина задержан
Общество
Движение открыли по второму железнодорожному пути Крымского моста
Общество
В Московской области выпал снег
Мир
МИД Польши вызвал посла России и передал ноту протеста
Сюжет:

Помощь больным COVID-19 в России продолжат оказывать в полном объеме

Минздрав: помощь больным COVID-19 продолжат оказывать в полном объеме, несмотря на заявление ВОЗ о конце пандемии
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России продолжат оказывать помощь больным COVID-19 в полном объеме, несмотря на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о завершении пандемии коронавируса. Об этом помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил в пятницу, 5 мая.

Циркуляция коронавируса в стране пока продолжается, отметил он в беседе с ТАСС. На фоне этого Кузнецов напомнил об актуальности ревакцинации, особенно среди групп риска, пожилых и лиц с хроническими заболеваниями, передает НСН.

Проблемы на память: как работает постковидный синдром
Последствия COVID-19 могут ощутить и те, кто перенес болезнь легко

Ранее в этот день глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация отменила статус пандемии для COVID-19, сообщает телеканал «Звезда».

20 апреля доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал «Известиями», что на фоне появления штамма «Арктур» в России можно ожидать умеренный подъем заболеваемости COVID-19. Однако, по его словам, крайне маловероятно, что это приведет к введению ограничений, росту числа госпитализаций и смертности.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020-го ВОЗ охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023