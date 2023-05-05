Глава Владивостока проинспектировал строительство новой школы

Глава Владивостока Константин Шестаков приехал в микрорайон Патрокла, чтобы оценить ход строительства новой современной школы. Градоначальник рассказал об этом в своем Telegram-канале в пятницу, 5 мая.

По словам мэра, строители уже приступили к кладке стен третьего этажа учебного корпуса школы, а в мае начнутся работы по вертикальной планировке и благоустройству прилегающей территории.

«Почти завершились работы по прокладке основных трасс вентиляции, электроснабжения и освещения цокольного, первого и второго этажей, систем отопления в подвальных помещениях. Наружные сети энергообеспечения выполнены на 90%», — написал Шестаков, его слова приводит zr.media.

Как отмечает издание, сейчас во Владивостоке ведется ремонт существующих образовательных и дошкольных учреждений. Ожидается, что в текущем году будет обновлено более 30 пришкольных стадионов и почти 250 теневых навесов и беседок в детских садах.