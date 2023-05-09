10 мая — Преполовение Пятидесятницы: история и традиции праздника

На 25-й день после Светлого Воскресения православная церковь отмечает праздник Преполовение Пятидесятницы. Этот день служит в качестве связки между двумя важнейшими христианскими торжествами — Пасхой и Троицей. В 2023 году знаменательный день приходится на 10 мая. «Известия» рассказывают о сути Преполовения и о том, что можно и нельзя делать в день торжества.

Преполовение Пятидесятницы – 2023: суть праздника

В самом названии праздника кроется слово «половина», ведь Преполовение стоит в календаре ровно между двумя важнейшими торжествами Пасхи и Троицы. В этот день церковь напоминает о приближении дня сошествия Святого Духа.

Кроме того, с днем Преполовения связаны евангельские эпизоды. Так, согласно Священному Писанию от Иоанна, отрок Иисус пришел в Иерусалимский храм вместе с матерью и изумил своей мудростью всех присутствующих, начав проповедь. В то же время в Евангелии от Луки эта история описана несколько иначе. Апостол рассказал, как 12-летний Христос приехал с Девой Марией и ее супругом Иосифом в Иерусалим и потерялся там. В результате отрока нашли в окружении местных учителей, восхищенных разумом ребенка.

Преполовение Пятидесятницы – 2023: традиции

С праздником связана традиция освящения воды в природных источниках в ознаменование «благодати Святого Духа, которую Спаситель уподобил воде». Освященной водой орошают поля и скотину, а также поливают друг друга.

В некоторых регионах и населенных пунктах также совершают обряд кумления — незамужние девушки готовят большую яичницу и собираются на посиделки, на которые не допускают мужчин.

Преполовение Пятидесятницы – 2023: что нельзя делать

Считается, что в день праздника лучше не заниматься рукоделием, пряжей и шитьем. Как и в другие дни церковных торжеств, нельзя обижать ближних. сквернословить, делать дурные поступки. А вот помощь нуждающимся, благотворительность и щедрость, напротив, привлекут удачу и благополучие.

5 мая в церковном календаре отмечен День памяти святого Георгия Победоносца. В народе этот праздник известен как Егор Вешний или Юрьев день. «Известия» раскрыли для читателей историю торжества и его значение.