В Псковской области стали чаще разводиться и жениться

Число разводов и браков выросло в Псковской области в январе-феврале 2023 года по сравнению c аналогичным периодом прошлого года, сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на данные Псковстата.

Так, за два первых месяца 2023 года развелись 444 супружеские пары, в прошлом году за этот период брак расторгли 368 пар бывших влюбленных.

При этом в 2023 году в Псковской области увеличилось число желающих стать супругами. Так, в январе-феврале в регионе зарегистрировали 394 брака, в прошлом году за аналогичный период — 360 браков.

Ранее в апреле адвокат по семейным делам рассказала, что бывшие супруги могут оформить алименты на содержание даже при отсутствии детей. Это право имеет нетрудоспособный нуждающийся супруг. То есть в суде придется доказать факт нетрудоспособности, например пенсионный возраст и инвалидность, а также факт нуждаемости, то есть низкий доход.