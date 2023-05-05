Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков не исключил продолжения контактов между РФ и США
Мир
Генерал ВСУ рассказал о недовольстве военных действиями Зеленского
Общество
В РАН назвали поспешным решение ВОЗ отменить статус пандемии COVID-19
Общество
Путин обсудил с членами Совбеза вопросы подготовки к празднованию Дня Победы
Мир
В Киеве звучат сирены воздушной тревоги
Мир
Дания и Германия пообещали передать Украине 80 танков Leopard 1
Здоровье
ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19
Армия
Военный эксперт назвал чувствительным ударом для ВСУ уничтожение моста у Часова Яра
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС
Мир
Устроивший стрельбу в Сербии мужчина задержан
Общество
Движение открыли по второму железнодорожному пути Крымского моста
Общество
В Московской области выпал снег
Мир
МИД Польши вызвал посла России и передал ноту протеста

В Псковской области стали чаще разводиться и жениться

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число разводов и браков выросло в Псковской области в январе-феврале 2023 года по сравнению c аналогичным периодом прошлого года, сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на данные Псковстата.

Так, за два первых месяца 2023 года развелись 444 супружеские пары, в прошлом году за этот период брак расторгли 368 пар бывших влюбленных.

При этом в 2023 году в Псковской области увеличилось число желающих стать супругами. Так, в январе-феврале в регионе зарегистрировали 394 брака, в прошлом году за аналогичный период — 360 браков.

Ранее в апреле адвокат по семейным делам рассказала, что бывшие супруги могут оформить алименты на содержание даже при отсутствии детей. Это право имеет нетрудоспособный нуждающийся супруг. То есть в суде придется доказать факт нетрудоспособности, например пенсионный возраст и инвалидность, а также факт нуждаемости, то есть низкий доход.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023