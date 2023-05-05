Водителей Подмосковья предупредили об ухудшении погоды в выходные

Минтранс Московской области в пятницу, 5 мая, призвал водителей быть внимательнее на дорогах в выходные на фоне ухудшения погодных условий.

В субботу и воскресенье в Подмосковье ожидается дождь и мокрый снег, ночью температура опустится до –3 градусов. В ведомстве попросили автолюбителей быть внимательными, особенно вечером и ночью. Также в минтрансе отметили, что во время осадков видимость может снизиться, сообщает телеканал «360».

Дорожные службы при необходимости будут обрабатывать опасные участки трассы противогололедными материалами.

Ранее в этот день в Московской области выпал снег, пишет «Москва 24». В частности, осадки наблюдались в Клину, Дубне и Дмитрове. По прогнозам синоптиков, пик похолодания наступит позднее.

Жителей Москвы предупредили о мокром снеге и дождях 6 мая.

Ранее в пятницу в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве и Подмосковье на ночь и утро 6 мая объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков. В столице столбики термометров могут опуститься до –1 градуса, а по области — до –2 градусов, сообщается на сайте kp.ru.