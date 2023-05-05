Выставленного на продажу львенка спасли сотрудники Росприроднадзора

В Уфе сотрудники Росприроднадзора спасли львенка, выставленного на продажу в интернете. Работники пришли к хозяину под видом покупателей и забрали животное. Ветеринары выяснили, что львенок — девочка, ее держали в обычной квартире, разрешающих документов и лицензии на это не было, сообщает телеканал «Известия». У малыша травмы лап и мордочки, также обнаружили проблемы с пищеварением, сейчас животным занимаются ветврачи. Львенка возьмет на передержку местный зоопарк.

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