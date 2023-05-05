При тушении пожара в Екатеринбурге навстречу пожарным из склада выполз еле живой кот

При тушении пожара в Екатеринбурге навстречу пожарным из склада выполз еле живой кот

2023-05-05 17:30:13

2023-05-05 17:30:13

2023-05-05 17:30:13

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