Военный эксперт назвал чувствительным ударом для ВСУ уничтожение моста у Часова Яра

Уничтожение моста в районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике является чувствительным ударом для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 мая «Известиям» сказал военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, Часов Яр играет важную роль в огневой поддержке украинских войск, которые сейчас находятся в западной части Артемовска (украинское название — Бахмут).

«Некоторые тяжелые компоненты везутся транспортом, на руках эти ящики с минометами не потаскаешь. Понятно, что грузили на ту технику, которая могла быстро добраться до западных окраин. Конечно, мы кое-что уничтожали, но всё равно [направлялось] через этот мост. Мост разрушили, теперь нужно какую-то новую схему логистики выстраивать», — сказал он.

Леонков отметил, что любое прерывание снабжения боеприпасами, даже если оно идет по такому опасному логистическому маршруту, может оказаться критическим для украинских подразделений на западных окраинах Артемовска.

«Им может просто банально не хватить патронов и так далее, они не смогут оказывать упорного сопротивления. Хотя там бои идут тяжкие, но такая мелочь, с одной стороны, достаточно чувствительная для ВСУ», — заключил эксперт.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки Вооруженные силы Украины лишились до 300 военных и наемников на донецком направлении.

Военный эксперт Василий Дандыкин сказал «Известиям», что освобождение Артемовска российскими войсками нанесет огромные репутационные потери ВФУ и украинским властям.

4 мая в Минобороны сообщили, что российские штурмовые отряды взяли под контроль еще два квартала Артемовска.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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