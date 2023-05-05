Депутаты во Франции реанимировали стенографистку после сердечного приступа

Два депутата парламента Франции оперативно оказали помощь сотруднице стенографического отдела Национального собрания страны, у которой произошел сердечный приступ во время вечерней сессии. Об этом 5 мая сообщил телеканал BFMTV.

Как рассказала спикер парламента Яэль Брон-Пиве, стенографистке стало плохо прямо во время работы.

«Благодаря вмешательству мсье Жюльена Ранкуля (депутат от оппозиционной партии «Национальное объединение». — Ред.), члена добровольной пожарной дружины, и мадам Стефани Рист (депутат правящей партии «Возрождение». — Ред.), являющейся врачом по профессии, сотрудницу смогли быстро реанимировать», — сообщила спикер.

Сотрудники скорой помощи пришли на помощь женщине около 23:00 (00:00 мск), уже после вмешательства депутатов. Медики стабилизировали состояние пострадавшей и доставили ее в больницу.

Ранее, в марте 2019 года, экс-глава Минздрава России Вероника Скворцова во время полета из Москвы в Ташкент рейсом «Аэрофлота» оказала неотложную медицинскую помощь одной из пассажирок. На борту стало плохо гражданке Узбекистана. По громкой связи в салоне объявили, что требуется врач, и Скворцова откликнулась на просьбу.

Министр оценила ситуацию как не угрожающую жизни и принесла медикаменты из своей аптечки. После приема лекарств состояние пассажирки улучшилось. Делегация Минздрава России направлялась в Узбекистан с двухдневным визитом.