Саудовская Аравия повысит цены на нефть для Европы

Саудовская Аравия в июне повышает цены на нефть для Европы, сообщила госкомпания Saudi Aramco. Для азиатских покупателей топливо подешевеет. Цены на сорт Arab Heavy снизятся на $0,9 за баррель для клиентов из Азии, передает телеканал «Известия». Для северо-западной Европы и Средиземноморья нефть станет дороже на $1,8 за баррель.

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