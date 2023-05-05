Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков не исключил продолжения контактов между РФ и США
Мир
Генерал ВСУ рассказал о недовольстве военных действиями Зеленского
Мир
В Молдавии заявили о готовности запретить ввоз украинского зерна
Общество
Путин обсудил с членами Совбеза вопросы подготовки к празднованию Дня Победы
Мир
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Японии
Мир
Дания и Германия пообещали передать Украине 80 танков Leopard 1
Общество
Правительство РФ утвердило концепцию информационной безопасности детей
Экономика
«Ашан» и Metro заявили о намерении остаться в России
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС
Мир
Устроивший стрельбу в Сербии мужчина задержан
Общество
Движение открыли по второму железнодорожному пути Крымского моста
Общество
В Московской области выпал снег
Мир
МИД Польши вызвал посла России и передал ноту протеста
Сюжет:

Путин обсудил с членами Совбеза вопросы подготовки к празднованию Дня Победы

0
Фото: РИА Новости/Алексей Бабушкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза РФ вопросы, связанные с подготовкой празднования Дня Победы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 5 мая.

«Обсуждался ряд вопросов, связанных с подготовкой празднования Дня Победы», — сказал пресс-секретарь в разговоре с журналистами.

На оперативном совещании Совета безопасности России присутствовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

9 мая 2023 года исполнится 78 лет Победы в Великой Отечественной войне.

Образцы по подобию: на парад 9 мая выйдет техника, доработанная с учетом СВО
Какие именно танки, бронеавтомобили и ЗРК увидят зрители в Москве и регионах России

Накануне Дмитрий Песков на брифинге сообщил, что парад Победы в 2023 году пройдет традиционно. Никаких изменений в программу в связи с атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кремль не будет.

Ранее, 25 апреля, в пресс-центре Федеральной службы охраны сообщалось, что Красную площадь в Москве закроют для посещения с 27 апреля по 10 мая для подготовки к Дню Победы.

До этого, 22 марта, глава Минобороны Сергей Шойгу раскрыл численность праздничного шествия. По его словам, по центру столицы пройдут более 10 тыс. человек и 125 единиц разных видов вооружения и техники.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023