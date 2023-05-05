Путин обсудил с членами Совбеза вопросы подготовки к празднованию Дня Победы

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза РФ вопросы, связанные с подготовкой празднования Дня Победы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 5 мая.

«Обсуждался ряд вопросов, связанных с подготовкой празднования Дня Победы», — сказал пресс-секретарь в разговоре с журналистами.

На оперативном совещании Совета безопасности России присутствовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

9 мая 2023 года исполнится 78 лет Победы в Великой Отечественной войне.

Накануне Дмитрий Песков на брифинге сообщил, что парад Победы в 2023 году пройдет традиционно. Никаких изменений в программу в связи с атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кремль не будет.

Ранее, 25 апреля, в пресс-центре Федеральной службы охраны сообщалось, что Красную площадь в Москве закроют для посещения с 27 апреля по 10 мая для подготовки к Дню Победы.

До этого, 22 марта, глава Минобороны Сергей Шойгу раскрыл численность праздничного шествия. По его словам, по центру столицы пройдут более 10 тыс. человек и 125 единиц разных видов вооружения и техники.