Американская биатлонистка расплакалась из-за отстранения россиян

Американская биатлонистка, глава комиссии спортсменов Международного союза биатлонистов (IBU) Клэр Иган рассказала, что дискуссия по вопросу отстранения российских спортсменов от соревнований вызвала у нее слезы. Этим спортсменка поделилась в интервью «Спорт-Экспресс» 5 мая.

«Дискуссия по этому вопросу вызвала у меня слезы. На данный момент это худшее решение, которое я вынуждена была принять. <...> Каждый из нас хотел избежать бана спортсменов любым возможным способом», — рассказала Иган.

По ее словам, на окончательное решение повлияла рекомендация МОК об отстранении всех российских и белорусских спортсменов.

28 марта исполком МОКа рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение временно не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в марте 2022 года.

Это произошло после начала Россией спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.