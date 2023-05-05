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Американская биатлонистка расплакалась из-за отстранения россиян

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Фото: Global Look Press/Kalle Parkkinen
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Американская биатлонистка, глава комиссии спортсменов Международного союза биатлонистов (IBU) Клэр Иган рассказала, что дискуссия по вопросу отстранения российских спортсменов от соревнований вызвала у нее слезы. Этим спортсменка поделилась в интервью «Спорт-Экспресс» 5 мая.

«Дискуссия по этому вопросу вызвала у меня слезы. На данный момент это худшее решение, которое я вынуждена была принять. <...> Каждый из нас хотел избежать бана спортсменов любым возможным способом», — рассказала Иган.

По ее словам, на окончательное решение повлияла рекомендация МОК об отстранении всех российских и белорусских спортсменов.

Продолжение преследует: конгресс IBU продлил санкции в отношении России
За отстранение наших биатлонистов от международных соревнований проголосовали 39 из 46 делегатов

28 марта исполком МОКа рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение временно не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в марте 2022 года.

Это произошло после начала Россией спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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