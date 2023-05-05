ЦБ заявил о росте международных резервов России

Международные резервы России выросли на 0,3%. Об этом ЦБ РФ сообщил в пятницу, 5 мая.

«Объем международных резервов по состоянию на 28 апреля составил $598,9 млрд, увеличившись за неделю на $1,8 млрд, или на 0,3%, под воздействием положительной переоценки», — цитирует сообщение регулятора RT.

По состоянию на 21 апреля международные резервы России оценивались в $597,1 млрд, на 23 марта — в $594,6 млрд.

28 марта Банк России сообщил, что внешний долг РФ в 2022 году упал до минимума за 15 лет, составив $380,5 млрд. Таким образом, долг сократился на $101,8 млрд. Это стало наибольшим падением с 2014 года, когда он снизился на $129 млрд.

На органы государственного управления приходится $46,1 млрд. Банк России и кредитные организации за год сократили внешнюю задолженность до $93,5 млрд. Большую часть долга перед иностранными кредиторами имеют другие отрасли экономики — $241 млрд.

Как утверждает регулятор, снижение обусловлено погашением кредитов и сокращением задолженности по суверенным ценным бумагам.