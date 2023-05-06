Эксперт перечислила необходимые для отдыха на природе вещи

Чтобы хорошо провести время на природе, необходимо не только купить свежие продукты и напитки, но и взять с собой несколько неотъемлемых вещей. Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Ангелина Суркова рассказала «Известиям», что поможет сделать пикник более комфортным.

Прежде всего специалист отметила, что для готовки еды на огне необходимы мангал или гриль, а также дрова и угли. Стоит также позаботиться о пожарной безопасности: взять воду в бутылках для тушения костра или небольшой огнетушитель. Заранее нужно убедиться, что огнетушитель рабочий и заряженный (для этого можно проверить маркировку на огнетушителе, индикатор заряда). При этом Суркова призвала обратить внимание, что на некоторых местах для пикников разведение костра может быть запрещено, поэтому предварительно нужно уточнить эту информацию.

Также на пикнике полезно иметь с собой сумку-холодильник или сумку для хранения продуктов, которые позволят сохранить свежесть еды и охладить напитки.

Кроме основного оборудования, на пикнике необходимы и различные аксессуары. Так, полезной будет складная мебель — столики, стулья, шезлонги и другое. Они не только обеспечат комфортную обстановку для еды, но и создадут удобную зону для отдыха и развлечений.

Коврик или плед позволят сидеть и лежать на траве без вреда для одежды. Также пригодится зонт или тент, чтобы защититься от солнца и дождя.

Приготовление еды невозможно без кухонной утвари, подчеркивает Суркова. Например, ножа, открывалки, разделочной доски и кухонных щипцов. Специальные контейнеры для еды (пластиковые емкости или банки с крышкой) позволят аккуратно сложить продукты.

Важно позаботиться о защите от насекомых. Это могут быть средства от комаров и клещей, москитные сетки или фумигаторы.

«Сейчас особенно опасны клещи, поэтому, чтобы они не смогли незаметно забраться под одежду, можно натянуть носки поверх штанов и джинсов, особенно если вы будете ходить по высокой траве. В целом, что касается одежды, одеваться нужно комфортно. Как правило, на природе бывает прохладнее, чем в городе. Лучше взять с собой куртку или свитер, чтобы не замерзнуть. Кроме того, обувь должна быть удобной и защищать ноги от грязи и камней, особенно если вы планируете прогулки по лесу. Не забудьте про головной убор и солнцезащитные очки», — заключила эксперт.

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов в свою очередь добавил, что в аптечку целесообразно положить стерильный и нестерильный бинт, перекись водорода или хлоргексидин для обработки ран, несколько упаковок лейкопластыря, пантенол (на случай солнечных ожогов). Также стоит взять с собой обезболивающие и жаропонижающие средства, таблетки от аллергии и активированный уголь.

«И конечно, не забудьте лекарства, которые вы принимаете постоянно, если у вас есть хронические заболевания или вы проходите курс лечения», — отметил врач.

31 марта было опубликовано исследование сервисов ЮMoney и Rambler&Co, согласно которому почти каждый пятый россиянин предпочитает проводить выходные лежа в кровати. Опрос показал, что лишь 15% проводят свободное время за городом. Другие же проводят выходные в соцсетях — 14%, гуляют в парке — 13%, ходят на выставки и в кинотеатры — 7%. Досуг в барах, ресторанах и клубах выбрали 7%. Еще 7% свободное время тратят на приложения для знакомств.