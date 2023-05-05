Телеканал viju+ Premiere впервые на ТВ покажет «Три тысячи лет желаний»

viju+ Premiere покажет один из самых «магических» фильмов 2022 года «Три тысячи лет желаний». Это современная сказка для взрослых с небанальным сюжетом про джинна, писательницу и заветные мечты. Лента выйдет впервые на телевидении. Посмотреть фильм можно будет 6 мая в 21:00.

В центре сюжета — литературовед Алетейя, которую сыграла обладательница премии «Оскар» Тильда Суинтон («Доктор Стрэндж», «Отель «Гранд Будапешт»). Она изучает мифы и легенды, читает студентам лекции, пишет книги, ездит по странам и ни о чем не мечтает. Всё меняет поездка в Стамбул — город торговли, надежды и волшебства. Здесь Алетейя покупает старинную бутылку, из которой в номере отеля появляется джинн (Идрис Эльба — «Лютер», «Форсаж: Хоббс и Шоу»). Но писательница не торопится загадывать желания. Она заслушивается печальными историями мистического гостя, чтобы понять, чего же хочет сама. В фильме поднимаются темы свободы воли, отвергнутой любви, души и вечности.

Интересна история создания фильма. Идея родилась еще в 1990-е годы у австралийского режиссера Джорджа Миллера. Он хорошо известен зрителю по фильму «Безумный Макс: дорога ярости», из съемочной группы которого забрал в свою команду продюсера Дага Митчелла, оператора Джона Сила, монтажера Маргарет Сиксел и композитора Junkie XL (Том Холкенборг).

С кандидатурами на главные роли Миллер определился быстро — он заранее знал, кто сыграет Алетейю и джинна. Сами актеры позже признались, что были фанатами друг друга, хотя никогда раньше вместе не работали. Зато оба побывали в марвеловской вселенной: Тильда снялась в фильмах «Доктор Стрэндж» и «Мстители: Финал», а Идриса мы видели в трилогии «Тор».

Примечательно, что «Три тысячи лет желаний» создавали в условиях пандемии. Съемки проходили в Австралии, а ежедневные многочасовые репетиции — по видеосвязи. Однако во второй половине съемочного процесса Тильду и Идриса поселили в соседних номерах отеля, и они репетировали совместные сцены на балконе.

Отдельно следует отметить визуальную составляющую ленты. Эпизоды, которые переносят зрителя в древние времена, сняты атмосферно и красочно. Спецэффекты гармонично вписываются в течение историй, а декорации и костюмы проработаны очень детально. Для глаз эти сцены станут эстетическим наслаждением. Обстановка кардинально меняется, когда события разворачиваются в современном Лондоне. Такой разительный контраст помогает глубже проникнуться этой сказочной картиной и безотрывно наблюдать за главными героями.

Какой в конечном счете получилась история, можно будет увидеть 6 мая в 21:00 на viju+ Premiere.