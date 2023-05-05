Два сгоревших в Сарапуле барака снесут

В Сарапуле (Удмуртия) снесут два барака на улице Куйбышева, сгоревшие 2 мая. Об этом пресс-служба городской администрации сообщает в соцсети «ВКонтакте».

«Доступ в поврежденные огнем здания ограничен для исключения повторного возгорания и возникновения чрезвычайных ситуаций, параллельно идет работа в подготовке всех необходимых документов для сноса остатков задний», — говорится в сообщении властей.

Как уточняет ИА «Сусанин», в администрации продолжают работу с потерявшими жилье. По данным на утро 5 мая, за помощью обратились 24 семьи из 37 проживающих. Установлено, что 18 семей нуждаются в новых квартирах, трем семьям, остро нуждающимся в жилплощади, уже предоставили жилье из маневренного фонда.

Пожар на улице Куйбышева возник вечером 2 мая. Огонь уничтожил один дом, во втором горящем бараке удалось сохранить четыре квартиры и не допустить перехода пламени на третье здание. Пострадавшим оказывается помощь в восстановлении документов и оформлении материальной помощи.

Семьи погорельцев были размещены в общежитиях учебных заведений, пишет Udm-info.ru. В городе объявлен сбор одежды и других необходимых вещей для пострадавших.