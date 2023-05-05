В Петербурге задержан следователь МВД за взятку в 1 млн рублей

В Санкт-Петербурге задержан с поличным следователь Министерства внутренних дел за получение взятки в размере 1 млн рублей. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в ГУ МВД по городу и области.

Задержание было проведено накануне, 4 мая.

«По предварительной информации, указанное должностное лицо требовало от гражданина незаконное денежное вознаграждение за непривлечение последнего к ответственности в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. На основании собранных оперативниками материалов следственными органами принято процессуальное решение», — говорится в сообщении на сайте пресс-службы управления.

В ГУ МВД добавили, что сотрудник будет уволен из органов и понесет наказание по результатам проверки.

Ранее, 27 апреля, бывшему начальнику управления МВД России по Камчатскому краю Михаилу Киселеву суд назначил 11 лет колонии строгого режима по делу о взятке в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Также он лишен звания генерал-майора полиции и права занимать должности на госслужбе, связанные с организационно-распорядительными полномочиями, на пять лет.