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Google анонсировала выпуск складного смартфона Pixel Fold

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Фото: google.com
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Компания Google представила видеотизер складного смартфона Pixel Fold, который опубликовала в Twitter 4 мая.

Клип длится восемь секунд. В нем продемонстрирована тыльная сторона смартфона и процесс его перехода в открытое состояние.

«Да пребудет с вами The Fold», — говорится в публикации.

Новинка получит тройную основную камеру, широкую рамку основного экрана и шарнир для полного складывания смартфона. В видеозаписи показан только Pixel Fold белого цвета, но ранее в Сети появились рендеры с изображением смартфона черного цвета.

Компания подтвердила, что полноценная презентация Pixel Fold состоится 10 мая в рамках конференции Google I/O.

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В феврале компания Google выпустила первую предварительную версию операционной системы Android 14 Developer Preview 1. Она предназначена для разработчиков и доступна для скачивания с официального сайта Google на смартфоны Pixel. Позднее, 13 апреля, стало известно, что Google выпустила первую общедоступную бета-версию Android 14.

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