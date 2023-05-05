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Саудовская Аравия повысит цены на нефть для Европы

Reuters: Саудовская Аравия повысит цены на нефть для Европы на $1,1
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Саудовская Аравия в июне повысит цены на нефть для Северо-Западной Европы, стоимость сорта Arab Light подорожает на $1,1 в сравнении со стоимостью за баррель Brent. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщило агенство Reuters.

В публикации отмечается, что Саудовская Аравия также снизит цены на нефть для Азии. Так, стоимость сорта Arab Medium станет ниже на $0,8, а Arab Heavy — на $0,9 по сравнению с предыдущим месяцем.

Также уточняется, что снижение цен свидетельствует о том, что страна стремится поддержать цены на нефть после того, как страны ОПЕК+ и Казахстан объявили 2 апреля о дополнительном сокращении добычи ресурса на 78 тыс. баррелей в сутки с мая и до конца 2023 года. Тогда же сообщалось, что РФ продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года.

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В тот же день стало известно, что Саудовская Аравия добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. б/с. Отмечалось, что данное решение является упреждающей мерой, которая направлена на поддержание стабильности рынка.

Участники ОПЕК+ 5 октября 2022 года договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Несмотря на энергетический кризис и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса, включая Россию.

Президент Джо Байден 12 октября прошлого года заявил о принятии США мер в отношении Саудовской Аравии после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, поскольку оно демонстрирует, что Саудовская Аравия согласовывает свою энергетическую политику с Россией.

В позиции властей Саудовской Аравии подчеркивалось, что решение, принятое ОПЕК+, исходило исключительно из экономических соображений. Эр-Рияд отверг обвинения Вашингтона в том, что тот поддерживает Москву, пока страны Запада намереваются сократить зависимость от энергоресурсов из РФ.

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