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Жителей 18 населенных пунктов Запорожской области переселят из-за обстрелов ВСУ

Балицкий: жителей 18 населенных пунктов Запорожской области временно переселят из-за обстрелов ВСУ
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Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
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Жителей 18 населенных пунктов Запорожской области, включая город Энергодар, временно переселят вглубь региона из-за усиления украинских обстрелов. Об этом 5 мая сообщил в Telegram-канале врио губернатора области Евгений Балицкий.

Он подчеркнул, что за несколько дней украинские боевики усилили обстрелы населенных пунктов вблизи к линии соприкосновения.

«В связи с этим мною принято решение убрать в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огневого воздействия противника и переместить с прифронтовых территорий вглубь области», — подчеркнул политик.

Власти переселят жителей населенных пунктов Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.

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В конце апреля Балицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли часть серой зоны, в частности Каменку, на линии соприкосновения в Запорожской области. Он отмечал, что ситуация находится под контролем.

В середине апреля командир артиллерийского расчета орудия «Мста-Б» сообщил, что украинские боевики проявляют активность на запорожском направлении, где наблюдается движение ВСУ.

12 апреля российские военные в Запорожской области ликвидировали два опорных пункта ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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