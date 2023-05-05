МИД Польши вызвал посла России и передал ноту протеста

Посол России Сергей Андреев 5 мая вызван в МИД Польши, ему передана нота протеста, сообщил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.

В своем аккаунте в Twitter Ясина написал, что поводом для передачи ноты стало заявление экс-омбудсмена РФ Сергея Астахова о польском после.

Несколькими днями ранее в эфире общественно-политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» Астахов критично высказался в адрес посла Польши в ходе обсуждения изъятия польскими властями здания школы при посольстве РФ в Варшаве.

5 мая Ясина сообщил о решении Польши оставить своего посла работать в России, отметив, что оставить своих представителей для работы в Москве решило большинство стран Евросоюза. Также он добавил, что одной из миссий польского дипломата в РФ является поддержка оппозиции.

2 мая МИД РФ выразил решительный протест временному поверенному Польши Яцеку Щлядевски на фоне захвата здания школы при посольстве России в Варшаве. Его вызвали в МИД России. В здание внешнеполитического ведомства польский дипломат проследовал без комментариев для прессы. Дипломату было заявлено, что такой шаг является очередным звеном в проводимой Варшавой политике, направленной на попытки досадить РФ и разрушить до основания отношения двух государств.

30 апреля Андреев сообщил о том, что школа возобновит свою работу в другом здании после майских праздников, занятия будут проходить с 10 мая в обычном режиме. Кроме того, он заверил, что РФ обеспечит завершение учебного года, аттестацию учащихся, выпускные экзамены и переход в следующие классы.

Сотрудники мэрии Варшавы вместе с полицией ворвались в здание школы 29 апреля после отказа их впустить. Силовики заблокировали ворота цепью с замком, чтобы не допустить вывоза имущества.