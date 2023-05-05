Россия и Куба подписали меморандум о сотрудничестве в сфере инвестиций

Россия и Куба будут сотрудничать в сфере инвестиций. Стороны подписали меморандум по реализации проекта, передает телеканал «Известия». Приоритетные направления — энергетика, туризм, производство продуктов питания. В ходе поездки на Кубу помощник президента РФ Максим Орешкин встретился с вице-премьером республики, они обсудили сотрудничество.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.