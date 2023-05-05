На Украине частично обесточена Киевская область и еще семь регионов

Часть жителей Киевской области и еще семи регионов Украины остались без электроснабжения. Об этом сообщили 5 мая в министерстве энергетики страны.

В настоящее время над восстановлением электроснабжения работают.

«После артиллерийского удара по одному из энергетических объектов в Донецкой области (Донецкой Народной Республике. — Ред.) было аварийное отключение энергоблока ТЭС. Обесточена угольная шахта», — указано сайте ведомства.

Отмечается, что без света остались часть потребителей в Черниговской, Сумской и Харьковской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Также известно, что в Ирпенском районе Киевской области без электричества из-за технологических нарушений остаются более 18 тыс. абонентов.

Ранее в этот день в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областях была объявлена воздушная тревога. После этого в компании «Укрэнерго» заявили, что в результате обстрела повреждена электростанция и сетей областных распределительных компаний, расположенных на подконтрольных Киеву территориях ДНР и части Херсонской области.

1 мая украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в Киеве зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением. Они наблюдаются в районах на левом берегу Днепра.

Эту информацию не комментировали в Минобороны России.

18 марта председатель государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян заявил, что полное восстановление украинской энергосистемы займет годы. По словам чиновника, на сегодняшний день гарантировать бесперебойное энергоснабжение в стране просто невозможно.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.