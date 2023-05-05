В Совфеде рассказали о конфликте с украинской делегацией на ПАЧЭС

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам, представитель Межпарламентской ассамблеи СНГ на Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре Григорий Карасин раскрыл в пятницу, 5 мая, подробности конфликта с украинской делегацией.

«Украинские горе-парламентарии вчера побили все рекорды хамства, озлобления и провокации на сессии Парламентской ассамблее ЧЭС в Анкаре», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Он отметил, что сначала «целая свора горластых молодцов и дам» делала всё, чтобы не дать говорить председателю организации, который вел ассамблею.

«А потом с уже надоевшими знаменами и руганью бросились обступать нашу Ольгу Тимофееву, депутата Госдумы, которая возглавляет делегацию, не давая ей выступать», — рассказал сенатор.

Карасин добавил, что отогнать украинских представителей от исполняющей обязанности главы российской делегации удалось с трудом совместными усилиями российской стороны и турецкой службой безопасности.

Также он рассказал, что после выступления один из представителей украинской делегации устроил драку в холле. «Одним словом, картина безобразная. Это какой-то клинический диагноз. Других слов я не нахожу», — сказал он.

Ранее в этот день посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов обсудил со спикером парламента Турции произошедший накануне инцидент с российской делегацией на саммите ПАЧЭС.

4 мая представители Украины попытались сорвать выступление российской делегации на саммите ПАЧЭС, пишет REGNUM. Глава делегации РФ назвала их действия цирком. Она отметила, что пресечь провокацию попытался спикер парламента Турции Мустафа Шентоп. Затем член украинской делегации Александр Мариковский напал на секретаря российской делегации Валерия Ставицкого, когда тот забрал у него украинский флаг, которым украинский дипломат размахивал за спиной у Тимофеевой, сообщает телеканал «Звезда».

Депутат парламента Турции Озтюрк Йылмаз, в свою очередь, заявил «Известиям», что действия украинской делегации на саммите ПАЧЭС выходят за рамки дипломатии. Он призвал дождаться возможной реакции Анкары.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, в свою очередь, комментируя данную ситуацию, назвал поведение украинской делегации попыткой устроить дешевое шоуи заработать в глазах собственного руководства в Киеве дополнительные политические очки, сообщает телеканал «360».

Политик отметил, что такое поведение украинских парламентариев — это нарушение всех правил, норм, буквы и духа тех процедур, которые установлены в любой парламентской ассамблее, включая ПАЧЭС.