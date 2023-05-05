Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков не исключил продолжения контактов между РФ и США
Мир
В ЕС назвали план Зеленского единственной мирной инициативой по Украине
Мир
В Молдавии заявили о готовности запретить ввоз украинского зерна
Мир
Губернатор Бали призвал ввести квоты на количество приезжающих туристов
Мир
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Японии
Мир
Дания и Германия пообещали передать Украине 80 танков Leopard 1
Общество
Правительство РФ утвердило концепцию информационной безопасности детей
Экономика
«Ашан» и Metro заявили о намерении остаться в России
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС
Мир
Устроивший стрельбу в Сербии мужчина задержан
Общество
Движение открыли по второму железнодорожному пути Крымского моста
Общество
В Московской области выпал снег
Происшествия
В Ленинградской области школьники отравились ядовитым газом

В Совфеде рассказали о конфликте с украинской делегацией на ПАЧЭС

Сенатор Карасин рассказал о провокационном поведении украинской делегации на ПАЧЭС
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам, представитель Межпарламентской ассамблеи СНГ на Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре Григорий Карасин раскрыл в пятницу, 5 мая, подробности конфликта с украинской делегацией.

«Украинские горе-парламентарии вчера побили все рекорды хамства, озлобления и провокации на сессии Парламентской ассамблее ЧЭС в Анкаре», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Он отметил, что сначала «целая свора горластых молодцов и дам» делала всё, чтобы не дать говорить председателю организации, который вел ассамблею.

«А потом с уже надоевшими знаменами и руганью бросились обступать нашу Ольгу Тимофееву, депутата Госдумы, которая возглавляет делегацию, не давая ей выступать», — рассказал сенатор.

Карасин добавил, что отогнать украинских представителей от исполняющей обязанности главы российской делегации удалось с трудом совместными усилиями российской стороны и турецкой службой безопасности.

Также он рассказал, что после выступления один из представителей украинской делегации устроил драку в холле. «Одним словом, картина безобразная. Это какой-то клинический диагноз. Других слов я не нахожу», — сказал он.

Ранее в этот день посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов обсудил со спикером парламента Турции произошедший накануне инцидент с российской делегацией на саммите ПАЧЭС.

Тянут в политику: Сергей Лавров призвал не политизировать ОЧЭС
Министр иностранных дел России отметил пагубность попыток некоторых участников использовать площадку для сведения счетов

4 мая представители Украины попытались сорвать выступление российской делегации на саммите ПАЧЭС, пишет REGNUM. Глава делегации РФ назвала их действия цирком. Она отметила, что пресечь провокацию попытался спикер парламента Турции Мустафа Шентоп. Затем член украинской делегации Александр Мариковский напал на секретаря российской делегации Валерия Ставицкого, когда тот забрал у него украинский флаг, которым украинский дипломат размахивал за спиной у Тимофеевой, сообщает телеканал «Звезда».

Депутат парламента Турции Озтюрк Йылмаз, в свою очередь, заявил «Известиям», что действия украинской делегации на саммите ПАЧЭС выходят за рамки дипломатии. Он призвал дождаться возможной реакции Анкары.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, в свою очередь, комментируя данную ситуацию, назвал поведение украинской делегации попыткой устроить дешевое шоуи заработать в глазах собственного руководства в Киеве дополнительные политические очки, сообщает телеканал «360».

Политик отметил, что такое поведение украинских парламентариев — это нарушение всех правил, норм, буквы и духа тех процедур, которые установлены в любой парламентской ассамблее, включая ПАЧЭС.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023