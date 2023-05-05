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Карпин избежал дополнительной дисквалификации после удаления в матче со «Спартаком»

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не получил дополнительной дисквалификации после удаления в игре 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака», завершившейся со счетом 1:1. Об этом 5 мая сообщил «Спорт-Экспресс».

Как рассказал глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц, после матча Карпин подошел к главному арбитру встречи, но не использовал ненормативной лексики и не оскорблял судью.

«Дальше мы посмотрели материалы основного вещателя. Действительно, Карпин произнес матерное слово в подтрибунном помещении, но оно было не обращено в адрес кого-то, оно было сказано эмоционально», — отметил он.

Григорьянц подчеркнул, что к Карпину применена автоматическая дисквалификация, дополнительную применять не стали.

«Он пропустит всего один матч. При этом за неспортивное поведение в подтрибунном помещении он оштрафован на 60 тыс. рублей», — заключил руководитель КДК.

Боль «Ростова»: упущенная победа над «Спартаком» и конфликт с судьями
Два претендента на медали подпустили к себе ЦСКА и открыли дорогу к чемпионству «Зениту», а «Динамо» проиграло в свое 100-летие «Факелу», который после этого уволил тренера

Карпин пропустит матч 26-го тура РПЛ, в котором «Ростов» дома примет «Факел».

Ранее, 29 апреля, главный тренер «Ростова» прокомментировал ничью со «Спартаком». Он посчитал неправильными решения главного судьи Кирилла Левникова.

По словам Карпина, с судьей после игры он говорил про футбол и судейство.

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