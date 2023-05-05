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ФСБ: группа диверсантов готовила теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла деятельность диверсионной группы, участники которой готовили покушение на одного из руководителей Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 5 мая сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным спецслужбы, члены диверсионно-террористической группы собирали сведения о местоположении российских военных объектов, личного состава вооруженных сил и правоохранительных органов РФ. Они также готовили теракт в отношении одного из руководителей ЗАЭС.

Отмечается, что преступную деятельность членов группировки координировали сотрудники Главного управления Разведки (ГУР) минобороны Украины и агент-вербовщик, а также посредник, находящийся в Финляндии.

Правоохранители задержали двух граждан Украины 1984 и 1879 годов рождения, причастных к деятельности диверсионной группы. В их отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).

В ходе обысков были изъяты готовое взрывное устройство, автоматическое стрелковое оружие, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества. На данный момент проверяется причастность членов группы к совершенным ранее терактам.

«Устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности, а также причастные к ней лица», — сообщили в ЦОС.

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Ранее, 3 мая, стало известно о вскрытии агентурной сети ГУР Украины, которая готовила серию диверсий и терактов на территории Крыма. Украинские спецслужбы планировали покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя крымского парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко, а также теракты на объектах транспортной инфраструктуры полуострова.

Всего было задержано семь участников глубоко законспирированной агентурной группы. Среди них граждане Украины и России Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евменко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский.

До этого, 26 апреля ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт в военно-морском клиническом госпитале в Симферополе. Во время обыска у мужчины изъяли самодельное взрывное устройство с гвоздями, которые использовались в качестве поражающих элементов, и самодельное взрывное устройство зажигательного действия.

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