ФСБ: группа диверсантов готовила теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС
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- ФСБ: группа диверсантов готовила теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла деятельность диверсионной группы, участники которой готовили покушение на одного из руководителей Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 5 мая сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
По данным спецслужбы, члены диверсионно-террористической группы собирали сведения о местоположении российских военных объектов, личного состава вооруженных сил и правоохранительных органов РФ. Они также готовили теракт в отношении одного из руководителей ЗАЭС.
Отмечается, что преступную деятельность членов группировки координировали сотрудники Главного управления Разведки (ГУР) минобороны Украины и агент-вербовщик, а также посредник, находящийся в Финляндии.
Правоохранители задержали двух граждан Украины 1984 и 1879 годов рождения, причастных к деятельности диверсионной группы. В их отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).
В ходе обысков были изъяты готовое взрывное устройство, автоматическое стрелковое оружие, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества. На данный момент проверяется причастность членов группы к совершенным ранее терактам.
«Устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности, а также причастные к ней лица», — сообщили в ЦОС.
Ранее, 3 мая, стало известно о вскрытии агентурной сети ГУР Украины, которая готовила серию диверсий и терактов на территории Крыма. Украинские спецслужбы планировали покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя крымского парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко, а также теракты на объектах транспортной инфраструктуры полуострова.
Всего было задержано семь участников глубоко законспирированной агентурной группы. Среди них граждане Украины и России Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евменко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский.
До этого, 26 апреля ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт в военно-морском клиническом госпитале в Симферополе. Во время обыска у мужчины изъяли самодельное взрывное устройство с гвоздями, которые использовались в качестве поражающих элементов, и самодельное взрывное устройство зажигательного действия.