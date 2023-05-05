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Беременная женщина пострадала при наезде автобуса в центре Уфы

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В Уфе автобус сбил на пешеходном переходе беременную женщину. Пострадавшая госпитализирована, сообщили «МедиаКорСеть» в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

Авария произошла поздно вечером 4 мая на проспекте Октября. Водитель автобуса, следующего по маршруту № 270, допустил наезд на девушку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

5 мая в региональном минздраве рассказали изданию, что беременную уфимку уже перевели из реанимации в травматологическое отделение. Она находится в состоянии средней степени тяжести, стабильна.

В момент ДТП в салоне автобуса находились 14 пассажиров, они не пострадали. По факту случившегося правоохранительные органы проводят административное расследование.

10 апреля сообщалось, что во Владивостоке врачи спасли беременную женщину, серьезно пострадавшую в ДТП. Сразу приступить к операции врачи не могли из-за большого срока беременности — женщина была на 33-й неделе, поэтому были приглашены специалисты из перинатального центра. Пациентке провели две операции, у нее родилась дочь.

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