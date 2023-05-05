Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков не исключил продолжения контактов между РФ и США
Мир
В ЕС назвали план Зеленского единственной мирной инициативой по Украине
Мир
В Молдавии заявили о готовности запретить ввоз украинского зерна
Мир
Губернатор Бали призвал ввести квоты на количество приезжающих туристов
Мир
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Японии
Мир
Дания и Германия пообещали передать Украине 80 танков Leopard 1
Общество
Правительство РФ утвердило концепцию информационной безопасности детей
Экономика
«Ашан» и Metro заявили о намерении остаться в России
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС
Мир
Устроивший стрельбу в Сербии мужчина задержан
Общество
Движение открыли по второму железнодорожному пути Крымского моста
Общество
В Московской области выпал снег
Происшествия
В Ленинградской области школьники отравились ядовитым газом

СМИ узнали о продаже дома героини фильма «Дьявол носит Prada»

La Repubblica: продается дом героини фильма «Дьявол носит Prada» Миранды Пристли
0
Фото: 20th Century Fox Film Corporation
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Таунхаус в Нью-Йорке, где жила редактор вымышленного модного журнала Runway Миранда Пристли, роль которой в фильме «Дьявол носит Prada» исполнила Мэрил Стрип, выставлен на продажу за $27,5 млн. Об этом 5 мая сообщила газета La Repubblica.

Пятиэтажное здание находится в Верхнем Ист-Сайде — одном из самых престижных районов Манхэттена. Автором проекта был архитектор Стэнфорд Уайт, дом построили в 1907 году.

В 2005 году здание отреставрировал дизайнер Даймонд Баррат.

Новому владельцу предлагается 20 комнат, десять ванных, несколько кухонь, кабинет, библиотека, спортивный зал и патио. Все полы и столешницы сделаны из мрамора, а потолок одной из кухонь полностью из стекла.

Уроки 2008-го: приведет ли спад цен на жилье к новому мировому кризису
Недвижимость стремительно дешевеет из-за высоких процентных ставок

Дом и его убранство показывают в эпизоде «Дьявол носит Prada», когда героиня Энн Хэтэуэй, начинающая журналистка Энди Сакс, приходит в дом Пристли, чтобы передать ей книгу.

Летом 2022 года сообщалось, что голливудский актер Бен Аффлек за три недели нашел покупателя на свой особняк в Лос-Анджелесе. Недвижимость предлагалась за $29,9 млн. Имя покупателя не сообщается.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023