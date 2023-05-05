СМИ узнали о продаже дома героини фильма «Дьявол носит Prada»

Таунхаус в Нью-Йорке, где жила редактор вымышленного модного журнала Runway Миранда Пристли, роль которой в фильме «Дьявол носит Prada» исполнила Мэрил Стрип, выставлен на продажу за $27,5 млн. Об этом 5 мая сообщила газета La Repubblica.

Пятиэтажное здание находится в Верхнем Ист-Сайде — одном из самых престижных районов Манхэттена. Автором проекта был архитектор Стэнфорд Уайт, дом построили в 1907 году.

В 2005 году здание отреставрировал дизайнер Даймонд Баррат.

Новому владельцу предлагается 20 комнат, десять ванных, несколько кухонь, кабинет, библиотека, спортивный зал и патио. Все полы и столешницы сделаны из мрамора, а потолок одной из кухонь полностью из стекла.

Дом и его убранство показывают в эпизоде «Дьявол носит Prada», когда героиня Энн Хэтэуэй, начинающая журналистка Энди Сакс, приходит в дом Пристли, чтобы передать ей книгу.

Летом 2022 года сообщалось, что голливудский актер Бен Аффлек за три недели нашел покупателя на свой особняк в Лос-Анджелесе. Недвижимость предлагалась за $29,9 млн. Имя покупателя не сообщается.