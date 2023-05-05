В Raiffeisen Bank International прокомментировали закрытие корсчетов банков РФ

Raiffeisen Bank International (RBI) снизил деловую активность в России и минимизировал трансграничные риски, сообщили «Известиям» в компании 5 мая.

«После решения RBI Group о дальнейшем сокращении деловой активности в России «Райффайзенбанк Россия» продолжит сокращать объемы кредитования клиентов и уменьшать общий объем обрабатываемых операций в иностранной валюте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это приведет к сокращению размера платежного бизнеса Raiffeisen Bank International.

Ранее в этот день сообщалось, что RBI объявил о закрытии корреспондентских счетов всем российским банкам, кроме ее дочерней структуры в РФ — Райффайзенбанка. В презентации к финансовой отчетности австрийской банковской группы говорится, что снижена к минимуму деятельность в РФ в связи со сложностями в бизнесе. Кроме того, группа стремится работать в направлении «продажи или выделения российского подразделения».

В начале марта газета «Коммерсант» сообщила, что Райффайзенбанк решил приостановить открытие новых счетов для юридических лиц.

До этого, 25 января, стало известно, что банкоматы Райффайзенбанка не будут принимать доллары США и евро.