Силы РФ уничтожили два украинских самолета Су-25 в Херсонской области

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Херсонской области уничтожено два украинских самолета Су-25. Об этом сообщил на брифинге в пятницу, 5 мая, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами ПВО в районах населенных пунктов Золотая Балка и Тягинка Херсонской области уничтожено два самолета Су-25 Воздушных сил Украины», — сказал он.

Конашенков добавил, что за сутки также было перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Помимо этого, российские силы уничтожили 14 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в районах населенных пунктов Токаревка и Ольшана Харьковской области, Троицкое Луганской Народной Республики (ЛНР), Ивановка Донецкой Народной Республики (ДНР), Лесное и Малая Белозерка Запорожской области.

2 мая сообщалось об уничтожении российскими силами трех самолетов Воздушных сил Украины. Два истребителя МиГ-29 были сбиты в районах населенных пунктов Ульяновка и один самолет Су-25 был уничтожен в районе Велетенского в Херсонской области.

Тогда же стало известно о том, что военные противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С» отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона мотострелкового соединения Западного военного округа остановили танковый прорыв украинских войск. Были поражены два танка украинских боевиков.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.