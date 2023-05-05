Жители Черноисточинска почти два дня тушили пожар на окраине поселка

Жители поселка Черноисточинск (спутник Нижнего Тагила) почти двое суток тушили возгорание на окраине населенного пункта, возникшее из-за подожженной в бочке травы. Об этом ТагилСити.ру рассказали местные жители.

По словам местной жительницы Натальи, участок граничит с лесом, из-за сильного ветра огонь перешел на сухую траву, а затем на беседку. У соседей пострадал забор.

«У кого-то забор сгорел, у нас благодаря соседу всё уцелело, если бы он не увидел, что горит беседка, сгорела бы вся гора. Пожарных утром вызывал сосед, который еще повыше нас, он увидел дым», — рассказала женщина.

Прибывшие пожарные совместно с жителями Черноисточинска потушили пожар. Однако спасатели предупредили людей, что в условиях отсутствия дождей новые очаги возгорания могут возникать в течение недели.

Площадь потушенного пожара не называется. Сельчане проводят регулярные обходы для выявления новых очагов возгорания.

25 апреля крупный пожар случился в поселке Сосьва Свердловской области. По предварительным данным, загорелись опилки, огонь от которых распространился на постройки. Быстрому распространению огня способствовали порывы ветра и большое количество сухостоя. Погибли два человека, сгорело 114 жилых домов, кафе-бар и магазин, без крова осталось около 660 человек. Также была уничтожена тюремная больница, находившаяся в поселке. 2 мая президент России Владимир Путин потребовал восстановить жилье пострадавших к началу отопительного сезона.