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Президент Чехии подарил Зеленскому пистолет CZ-75

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Фото: twitter.com/prezidentpavel
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Президент Чехии Петр Павел сделал подарок своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, преподнеся ему пистолет CZ-75. Об этом чешский лидер сообщил 5 мая на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«В дань уважения к героизму украинцев я подарил Владимиру Зеленскому легендарный CZ-75 с серийным номером 22», — написал Павел в соцсети.

Президент Чехии не уточнил, когда он сделал свой подарок. Известно, что в апреле он находился с визитом в Киеве вместе со своей коллегой из Словакии Зузаной Чапутовой. Возможно, пистолет был вручен Зеленскому именно тогда.

Самозарядный пистолет CZ-75 разработали в Чехословакии в 1975 году, в 1977 году был запущен в серийное производство. В настоящее время его используют чешские полицейские.

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Ранее, 21 апреля, Павел заявил, что переговоры о приеме Украины в Евросоюз (ЕС) необходимо начать уже в этом году. Он отметил, что вступление страны в ЕС отвечает интересам Чехии, поэтому Прага должна настаивать на том, чтобы переговоры начались в 2023 году.

До этого, 19 апреля, президент Чехии рассказал о перспективах вступления Украины в НАТО. По его словам, об этом можно подумать только тогда, когда закончатся боевые действия. Также Павел добавил, что странам Запада необходимо будет оказывать Украине длительную поддержку.

Позже, 5 мая, пользователи Twitter выступили с критикой президента Украины Зеленского, заявившего о том, что россиянам в свете его международных поездок следует «готовиться к плохим новостям». Зеленский 3 и 4 мая посетил Финляндию и Нидерланды. После поездок он сообщил, что они были успешными, рассказав о договоренностях о новых поставках оружия.

Специальная военная операция России по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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