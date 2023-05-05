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Два человека погибли в ДТП под Псковом

Двое взрослых погибли и двое детей пострадали в ДТП под Псковом
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Фото: luki.ru
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Двое взрослых погибли и двое детей пострадали в ДТП на трассе М-9 «Балтия» в Куньинском районе Псковской области. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным ведомства, столкнулись ВАЗ-2112 и Mercedes.

«В салоне «ВАЗа» на заднем сиденье находились двое детей школьного возраста, они вместе с отцом ехали в школу в соседнюю деревню», — цитирует сообщение ТАСС.

Водитель отечественного автомобиля погиб на месте, водитель иномарки и дети были госпитализированы в великолукскую больницу. Пострадавший мужчина скончался там от травм.

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По предварительной информации, водитель «ВАЗа» при выезде со второстепенной дороги не уступил преимущественное право проезда другому автомобилю.

2 мая сообщалось, что на дорогах Псковской области за неделю в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 10 человек, один погиб.

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