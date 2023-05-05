Жителей ХМАО предупредили о дождях и штормовом ветре в выходные

Синоптики прогнозируют дожди со снегом на территории Ханты-Мансийского автономного округа в выходные. При этом температура повысится до +28 градусов.

Скорость ветра 6 мая составит до 17 м/с. В ночные часы ожидаются заморозки до –1 градуса, днем потеплеет до +17…+22 градусов, на юге — до +28 градусов. 7 мая дождь будет сопровождаться ветром до 18 м/с. Температура воздуха составит +7…+12 градусов, днем возможно потепление до +26 градусов. Об этом сообщает Muksun.fm.

8 мая в регионе ожидается снег с дождем. Температура воздуха опустится до +3 градусов ночью и до +14 градусов днем.

Ранее в этот день снег выпал в Московской области. Осадки наблюдались в Клину, Дубне и Дмитрове.