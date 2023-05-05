«Калашников» начал поставки разработанного совместно с Минобороны комплекта обмундирования

Компания «Триада-ТКО», входящая в состав концерна «Калашников», начала поставки разработанного совместно со специалистами Минобороны РФ всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО 3.0) для вооруженных сил (ВС). Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в пресс-службе концерна.

«В первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек», — указано в релизе на сайте.

В состав комплекта также войдет нательное флисовое термобелье, флисовая кофта, демисезонный костюм, влаговетрозащитный, утепленный и летний костюмы, а также летняя фуражка, демисезонная шапка и зимний шарф.

В концерне подчеркнули, что форма обладает повышенными эргономическими характеристиками и изготовлена из улучшенных материалов.

ВКПО 3.0 разработан «Триада-ТКО» совместно со специалистами вещевого управления департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны России, добавили в «Калашникове».

Ранее, 12 января, стало известно, что оружейный дивизион концерна «Калашников» в 2022 году побил 20-летний рекорд по производству оружия. Так, за прошедший год было выполнено 45 государственных контрактов и 24 договора по линии военно-технического сотрудничества.

В конце декабря прошлого года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что гособоронзаказ по линии концерна «Калашников» в 2023 году будет существенно увеличен.