Следствие попросило об аресте театрального режиссера Евгении Беркович

Следствие просит Замоскворецкий суд Москвы заключить под стражу театрального режиссера Евгению Беркович по делу об оправдании терроризма. Об этом «Известиям» 5 мая сообщили в суде.

«С аналогичным ходатайством следствие выступает в отношении драматурга Светланы Петрийчук, которая была задержана и допрошена вместе с Беркович», — говорится в сообщении.

О задержании обеих стало известно накануне. По словам адвокатов, поводом для возбуждения уголовного дела стал поставленный Беркович в Москве спектакль «Финист Ясный Сокол», в тексте которого якобы есть признаки оправдания терроризма.

Постановка рассказывает о женщинах, которые решили виртуально выйти замуж за радикальных исламистов и уехать к ним в Сирию. При создании спектакля использовались реальные переговоры и протоколы допросов этих людей.

Беркович и Петрийчук не признают свою вину в оправдании терроризма. По данной статье предусмотрено наказание от пяти до семи лет лишения свободы.

Утром 4 мая сотрудники полиции провели обыски в квартире 88-летней бабушки Беркович, писательницы Нины Катерли, в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила мать режиссера Елена Эфрос в соцсетях.

6 марта в управлении ФСБ России по региону сообщили о том, что суд признал 46-летнего жителя Курганской области виновным в призывах к террористической и экстремистской деятельности. Ему назначили наказание в виде штрафа в 350 тыс. рублей. Мужчина публиковал в соцсетях материалы, призывающие к насильственному захвату власти и изменению конституционного строя Российской Федерации.