Появились новые подробности по делу серийного отравителя из электричек

В деле уроженца Владивостока Алексея Выговского, который грабил пассажиров московских электропоездов, отравив их, появились 44 новых эпизода. В пятницу, 5 мая, «Известия» делятся подробностями об этом деле.

Выговский уже 12 лет отбывает срок за ранее доказанные случаи совершения им преступлений. Тогда следователям удалось доказать только 30 случаев отравления. Теперь же их почти в два раза больше, и оставшиеся в живых опознали преступника. Отравителя задержали в 2009 году за то, что травил и грабил пассажиров пригородных электричек.

39 человек скончались, еще 15 пострадали, причем некоторые из них навсегда остались инвалидами.

«Смерть граждан наступала при одинаковых обстоятельствах, и в каждом случае причиной этого являлось отравление одним веществом — нейролептиком, который был ограничен в обороте и применялся для лечения психически больных», — рассказала старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ Анастасия Глущенко.

Как стало известно, Выговский всегда действовал по одному и тому же сценарию. Он находил в поезде одинокого пассажира, по возможности нетрезвого, и предлагал ему что-нибудь отметить. При этом преступник угощал жертву смешанным со спиртным психотропным веществом.

«Смесь он хранил во фляжке, которую постоянно возил с собой. Из нее предлагал выпить людям, с которыми входил в контакт, и незаметно подливал в пиво смесь из этой фляжки», — пояснил бывший следователь по особо важным делам Московского межрегионального СУ на транспорте СК при прокуратуре России Денис Жаренов.

Выговский занимался своей преступной деятельностью на протяжении трех лет, поскольку в то время в электричках не было камер, а найти свидетелей было очень трудно. Выйти на отравителя помог следователям один из потерпевших, который чудом выжил. Родственники пострадавшего обратились в МВД, а вычислить его помогла камера наблюдения, установленная на одном из банкоматов, где Выговский снимал деньги с украденной у пассажира карты.

Отравителя арестовали. После этого нашлись и другие пострадавшие, которые опознали преступника.

Отмечается, что дело Выговского — одно из самых объемных в российской судебной практике. Оно составляет 150 томов. И их количество может увеличиться в случае открытия новых фактов совершенных им преступлений.

4 мая СК РФ сообщил, что установлена причастность Выговского к еще 22 смертям. Преступления были совершены в период с октября 2007 по январь 2009 года.

Также СК опубликовал видео допроса серийного отравителя в подмосковных электричках, где он рассказал, как совершал преступления. В ходе следственного эксперимента Выговский показал, как подсыпал в электричках отравляющие вещества, от которых жертвы теряли сознание и умирали.